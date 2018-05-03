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Общество

Подарки от «Акваполиса»

В эти майские выходные на парковке возле «Акваполиса» найти свободное место было трудно. Популярный у псковичей торгово-развлекательный комплекс отмечал день рождения. Несмотря на то, что «Акваполису» исполнилось всего два года, праздник получился по-взрослому шикарным и щедрым на подарки. Да-да! Гостей праздничных мероприятий порадовали конкурсами, выгодными акциями и приятными бонусами.  

Китенок приглашает друзей!

Первыми день рождения «Акваполиса» отпраздновали гости аквапарка. Не побоюсь сказать, что два года назад открытие именно этой части торгово-развлекательного комплекса псковичи ждали больше всего. И пока аквапарк остается единственным в нашем регионе водным центром с веселыми горками и другими аттракционами и пользуется неизменной популярностью у жителей города.  

В эти выходные желающих посетить акварпарк стало еще больше, потому что в честь дня рождения «Акваполиса» действовал особый праздничный тариф. Приобретя входной билет 29 или 30 апреля, взрослые и дети получали браслет, дающий право посещать аквапарк почти целую неделю с 1 по 6 мая  – хоть каждый день. И, конечно, для гостей аквапарка была подготовлена насыщенная развлекательная программа: спорт, танцы, логические задачки, научные эксперименты.

Большинство мероприятий проходило «на воде» - в большом бассейне. Началось все с аква-аэробики, на которой малыши и взрослые узнали, как весело использовать привычные предметы, например, тот же мяч. Потому что мячиком можно не только играть в воде, но и качаться на нем, как поплавок, или даже сидеть, оторвав ноги от дна бассейна. У многих такой трюк с первого раза не получался.

Еще в воде можно танцевать аква-зумбу. Под зажигательные мотивы нужно было  повторять основные движения. Движения не сложные, но, как оказалось, лучше всего в воде получаются прыжки!

А пробовали когда-нибудь собирать в воде пазлы или кубики?  Еще и наперегонки с другой командой? При этом важно не касаться ногами дна и удерживаться на плаву с помощью аква-палки. Одним словом, решать такие задачи в воде сложно, но совсем не скучно!

«На суше» происходили не менее любопытные события. Для самых маленьких фея из сказки надувала гигантские мыльные пузыри. А ребят постарше, наверняка, заинтересовало научное шоу профессора Николя, который раскрыл им некоторые секреты фокусов.

  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис
  • День Рождения "Акваполиса"
    Фото: Акваполис

«Чем можно забить гвоздь, если нет молотка?» Оказывается, бананом! В этом убедилась маленькая гостья аквапарка Анастасия. Никакого волшебства. Все научно объяснимо. Банан просто охладили в жидком азоте, температура которого составляет минус 289 градусов. Не удивительно, что фрукт заменил молоток. Такая заморозка!

А еще прямо над столом можно было увидеть настоящие облака – похожие на те, что наблюдаешь из иллюминатора самолета. Для этого всего-то нужно смешать жидкий азот с водой. Благодаря химической реакции такого тумана напустили! Как на рок-концерте. Дети были в восторге. Взрослые тоже.

Но если эксперименты с жидким азотом возможны только под присмотром специалистов, то шашлык из воздушного шарика можно «приготовить» и в домашних условиях. И этот рецепт – как проколоть шарик, чтобы он не лопнул - маленькие гости аквапарка теперь знают.

Не обошлось празднование и без выступлений артистов цирка и танцевального шоу. И, конечно, организаторы приготовили для гостей праздника розыгрыш призов. Каждый мог гарантированно выиграть какой-то приятный и полезный подарок. Например, скидку на следующее посещение аквапарка, мороженое или то, что просто необходимо в летний день (в псковском аквапарке всегда лето!) – стаканчик холодной кока-колы…

«Два года нам, подарки – вам»

Еще больше подарков ждало посетителей ТРК «Акваполис» 1 мая в центральном атриуме. Шоу-программа по случаю дня рождения торгово-развлекательного центра собрала огромное количество посетителей. У большинства из них в руках были «Счастливые билеты» - карточки специального розыгрыша, которые выдавались за покупки в магазинах «Акваполиса». И для многих эти билеты действительно стали счастливыми. Потому что организаторы праздника приготовили для гостей более 200 подарков.

«У меня целый воз подарков. Их очень много», - сообщил со сцены ведущий праздника, арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев.

И вот уже первые 20 счастливчиков поднялись на сцену за своими призами. Помимо магнитов от Ростелекома гости праздника получили сертификаты на солидные суммы от магазинов торгового комплекса, а детям достались билеты в дельфинарий.

Также одними из первых были награждены победители конкурсов в честь дня рождения «Акваполиса», проведенных в соцсети «ВКонтакте». Победительница селфи-конкурса – девочка по имени Лада – вместе с родителями отправится на ужин в ресторан «Инжир». А еще двое участников конкурса в соцсети Александр и Татьяна – стали обладателями сертификатов от магазина «Манго».

Гостей праздника порадовали красивыми костюмами и выступлениями певица Анна Летунова, арт-группа «Малина», гости из Латвии Magic dance и другие . Но не менее красиво в перерывах между выступлениями артистов крутился барабан, из которого ведущий Николай Королев снова и снова доставал счастливые номера. И снова обладатели этих номеров выходили на сцену за призами и подарками!

Но даже те, кто в этот раз не выходил на главную сцену праздника, наверняка, получили заряд хорошего настроения. Потому что «Акваполис» - это не только два этажа магазинов, но и место для семейного отдыха и встреч с друзьями. Именно поэтому торгово-развлекательный комплекс так полюбился псковичам, которые с удовольствием приходят сюда каждые выходные, общаются, смотрят кино, пьют кофе и делают чудесные фотографии на фоне надписи с сердечком: «Я люблю Акваполис!»

Светлана СИНЦОВА

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