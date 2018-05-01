Зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в локнянское Собрание

11:28, 03 мая 2018, ПАИ

Зарегистрирован первый участник предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на довыборы в Собрание депутатов Локнянского района (избирательный округ № 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии.

По решению организационного комитета партии в список участников предварительного голосования включена член «Единой России» Анастасия Новикевич, работающая кассиром в структурном подразделении Северо-Западного железнодорожного агентства.

Предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» для участия в довыборах в Собрание депутатов Локнянского района будет проводиться по второй модели, которая предполагает предварительную регистрацию выборщиков и голосование на встречах с избирателями. Выдвижение участников предварительного голосования продлится до 8 мая.