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Политика

Зарегистрирован первый участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в локнянское Собрание

Зарегистрирован первый участник предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» на довыборы в Собрание депутатов Локнянского района (избирательный округ № 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении партии. 

По решению организационного комитета партии в список участников предварительного голосования включена член «Единой России» Анастасия Новикевич, работающая кассиром в структурном подразделении Северо-Западного железнодорожного агентства. 

Предварительное голосование по определению кандидатов от «Единой России» для участия в довыборах в Собрание депутатов Локнянского района будет проводиться по второй модели, которая предполагает предварительную регистрацию выборщиков и голосование на встречах с избирателями. Выдвижение участников предварительного голосования продлится до 8 мая.

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