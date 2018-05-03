Псковичи побывали на Русском балу в Тарту

12:58, 03 мая 2018, ПАИ

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова приняла участие в юбилейном XX Русском балу, который состоялся 28 апреля в концертном зале Ванемуйне в эстонском Тарту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Руководитель Псковской делегации, директор колледжа искусств Зинаида Иванова поприветствовала организаторов и гостей бала, и отметила, что круглая юбилейная дата – 20-летие Русского бала – имеет особый смысл для псковичей. За эти годы на сцене зала Ванемуйне выступили лучшие творческие коллективы и солисты Пскова, колледжа искусств.

«В сегодняшнем унифицированном и урбанизированном мире важно сохранять то, что нас объединяет, делает единым гуманным человечеством, а это, в первую очередь, культура и духовность, и в этом смысле переоценить значимость такой культурной акции как Русский бал невозможно», – подчеркнула Зинаида Иванова, обращаясь к соотечественникам.

Директор колледжа пожелала процветания и долгих лет Русскому балу, русской культуре на эстонской земле, а также пригласила всех гостей в Псков, который в 2019 году станет центром Международных Ганзейских дней.

Среди молодых артистов, представивших Псковскую область на этом международном мероприятии, были Аркадий Галковский (саксофон), Екатерина Долгина (аккордеон), солисты специализации «Эстрадное пение» Екатерина Камалова, Василиса Паринкина, Дарья Иванова, Анна Петрова, Юрий Манукян, Александр Кислов, Дарья Еремейчик, Екатерина Партс, Галина Соколова, Ангелина Семёнова, Кристина Маркелова, Ирина Михайлова, хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Алёна Тагирова).

Псковские вокалисты и хореографы по традиции выступили в режиме non-stop, представив гостям праздника разножанровую программу. По словам организаторов бала, псковские творческие коллективы стали «изюминкой» этого мероприятия, их появления на сцене каждый год ждут с нетерпением.

Представители оргкомитета высоко оценили профессиональный уровень, артистизм, сценическую культуру псковичей и выразили надежду на то, что в будущем году вокалист и хореографы колледжа вновь порадуют зрителей своим искусством.

В пресс-службе учебного заведения отметили, что для студентов колледжа участие в Русском бале – яркое событие в их творческой биографии, а «прекрасная организация бала, исторические костюмы, зрелищные танцы и доброжелательная атмосфера традиционно производят на молодых людей сильное впечатление».

«Традиция проведения русских балов в Эстонии началась еще во времена первой Эстонской республики, в конце 30-х годов. Именно тогда в зале театра «Ванемуйне» состоялось первое мероприятие под названием «Русский бал». После распада СССР первый Русский бал был проведен в Эстонии 24 января 1999 года. С тех пор псковская творческая делегация является постоянным участником этого праздника», – добавили в пресс-службе колледжа.

Поимо псковских музыкантов и хореографов в Русском балу-2018 приняли участие солисты и танцевальные коллективы из Эстонии (Тарту, Таллинн), Белоруссии (Минск), Латвии, Литвы.

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