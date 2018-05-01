19 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за прошедшую неделю

13:18, 03 мая 2018, ПАИ

С 26 апреля по 2 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 23 раза выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в которых пострадали 19 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов. Дважды осуществлялась стабилизация транспортных средств. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.