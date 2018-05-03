Порядка 100 надписей с пропагандой наркотиков закрасили участники рейда в Пскове

11:36, 03 мая 2018, ПАИ

В рамках Всероссийского субботника сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с представителями федерального проекта «Трезвая Россия» организовали рейд по ликвидации с фасадов зданий Пскова рекламных надписей, содержащих пропаганду наркотических средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Распространение подобных надписей вызвало серьезную озабоченность не только со стороны заинтересованных ведомств, но и большинства псковичей. Поэтому в течение месяца осуществлялся мониторинг районов города, велось обобщение данных об адресах, где была замечена подобная «реклама».

Участники рейда разделились на несколько команд и в течение дня закрасили порядка 100 таких надписей на фасадах многоквартирных домов, учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры, а также в местах отдыха и массового скопления граждан.