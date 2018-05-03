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Общество

Двух браконьеров на реке Великой поймала транспортная полиция

Сотрудники Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу в акватории реки Великой поймали браконьеров, которые при помощи ставных жаберных сетей осуществляли незаконный вылов рыбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

54-х и 55-летний злоумышленники проживают в одной из деревень Псковской области, а один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время дознание линейного подразделения УТ МВД России по СЗФО в отношении злоумышленников возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В пресс-службе напомнили, что незаконная добыча либо вылов водных биологических ресурсов наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 2-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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