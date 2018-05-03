27 спортсменов приняли участие в Первенстве и Чемпионате Пскова по маунтинбайку

13:37, 03 мая 2018, ПАИ

В деревне Родина Псковского района состоялось открытое первенство и чемпионат Пскова по маунтинбайку в дисциплине «Олимпийский кросс-кантри» в рамках фестиваля велоспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в городском молодежном центре, в соревнованиях приняли участие 27 спортсменов. Организаторами мероприятия выступили Федерация экстремальных видов спорта Псковской области и Псковский городской молодежный центр.

Самой массовой традиционно стала категория «мужчины». Единственный юниор приехал на соревнования из Гатчины. Первое место занял пскович Константин Степанов, которого несколько гонок подряд преследовали проколы на трассе, вторым стал лидер прошлого года Евгений Аринин из Гатчины, третью позицию занял Георгий Копаев, участвовавший в чемпионате впервые. Среди мастеров лидером стал Иван Михаилов, второй результат показал Сергей Чернов, третий - Дмитрий Кузьмин.

Девушек в этом году среди участников было три: Ольга Захарова, Анна Шикова и Татьяна Кунтышева, которая впервые побывала на трассе в день гонки.

С протоколом соревнований можно ознакомиться здесь.