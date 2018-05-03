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Общество

584 инвалида и участника Великой Отечественной войны проживают в Псковской области

В Псковской области 6 тысяч 666 ветеранов Великой Отечественной войны получают по линии Пенсионного фонда России пенсии и другие социальные выплаты,  из них 584 – инвалиды и участники войны. Также в регионе проживают 315 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 5 тыс. 719 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период Второй мировой войны и 48 бывших совершеннолетних узников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили  в пресс-службе регионального отделения Пенсионного Фонда РФ.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с действующим законодательством имеют особенности в пенсионном обеспечении: «Так, две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность.  Также две пенсии получают и вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в повторный брак».

Средний размер пенсий у инвалидов Великой отечественной войны – 32 тыс. 683 рублей, участников Великой Отечественной войны – 33 тыс. 315 рублей.

Наталья Мельникова также отметила, что в дополнение к пенсионному обеспечению отдельные категории ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального обеспечения (ДЕМО). Величина ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран – 500 и 1 тыс. рублей.

Как добавили в пресс-службе, все пенсии и социальные выплаты ПФР перечисляет вовремя и в полном объеме.

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