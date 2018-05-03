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Общество

Противоклещевая обработка территорий с зелеными насаждениями начнется в Пскове с 5 мая

С 5 мая в Пскове начнется противоклещевая обработка территорий с зелеными насаждениями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, будут обработаны Детский и Дендропарки, скверы на Площади Победы, у памятника Танк Т-34, на улице Западной, у гостиниц «Рижская» и «Ольгинская», на площади Павших борцов и площади Ленина, набережные реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег) и от Троицкого моста до реки Великой (левый берег). Кроме того, Кутузовский сквер и сквера у церкви Николы со Усохи, Ботанический сад, сквер у железнодорожного и автовокзалов, зеленые зоны по улице Пушкина (от Октябрьского проспекта до улицы Ленина) и в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова). Также скверы на проспекте Энтузиастов, улицах Волкова, Герцена, Леона Поземского, Александра Невского и Сиреневом бульваре, зеленую зону на пересечении улиц Гущина и Гдовской, парковую зону у Дома Офицеров, скверы у телецентра и на улице Юбилейной (между Рижским проспектом и Коммунальной), зеленую зону у памятного знака Героям-десантникам

Также будут обработаны территории детских садов, школ и учреждений дополнительного образования, загородных муниципальных оздоровительных лагерей.  

Отметим, что псковичи сообщают о том, что обработка Детского парка против клещей уже началась сегодня, 3 мая.

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