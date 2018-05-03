33 заявки поступили на конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны»

15:04, 03 мая 2018, ПАИ

В оргкомитет по проведению конференции «Мой край в годы Великой Отечественной войны» поступили 33 работы школьников Псковской области, из них 12 человек примут участие в конференции заочно.

Как сообщили Псковскому агентству информации в псковском Городском молодежном центре, ребята выяснили историю появления памятников и мемориалов в своих населенных пунктах, изучили воспоминания земляков о годах оккупации, а также восстановили боевой путь своих родственников по сохранившимся со времен Великой Отечественной войны документам.

Напомним, конференция «Мой край в годы Великой Отечественной войны» состоится 7 мая в 11:00 на базе Молодёжного центра (Псков, улица Максима Горького, 15). Регистрация участников начинается с 10:00. Предполагается работа в трех секциях: «Краеведческой», «Биографической» и «Генеалогической». Оценивать работы и выступления будут специалисты в области краеведения. По итогам конференции будет издан сборник.

Добавим, что организаторами выступают Псковский городской молодежный центр и Псковское отделение общественного движения «Суть времени».