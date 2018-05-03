Долю малого и среднего бизнеса в ВРП Псковской области планируется довести до 40%

12:26, 03 мая 2018, ПАИ

Доля предприятий малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего регионального продукта (ВРП) Псковской области должна вырасти с 20% до 40%. Такую задачу сегодня, 3 мая, в ходе заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области озвучил врио губернатора Михаил Ведерникова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона напомнил, что в начале апреля состоялось заседание Госсовета, посвященное теме развития предпринимательства в России. На нем был утвержден национальный план по развитию конкуренции. Теперь на уровне Псковской области в соответствии с этим планом должны быть актуализированы региональные мероприятия.

Михаил Ведерников отметил, что конкуренция не является «самоцелью». По его словам, нужно обеспечить условия для акселерации и перехода малого и среднего бизнеса в следующую категорию.

Врио губернатора напомнил, что в начале этого года он подписал комплексный план по развитию малого и среднего предпринимательства в Псковской области. По его словам, в решении этой задачи должны принимать участие все заинтересованные стороны. «Для нас это не формальность, а руководство к действию», - подчеркнул глава региона.