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Общество

Гроза и порывистый ветер возможны в Псковской области 4 мая

4 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь, возможна гроза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от +8 до +13 градусов, днем - от +19 до +24.

Будет дуть ветер западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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