МФЦ для бизнеса собираются открыть в Псковской области в ближайшие три года

12:41, 03 мая 2018, ПАИ

В трёхлетней перспективе в Псковской области планируется открыть Многофункциональный центр для бизнеса или создать центры предоставления услуг на базе банков. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации региона, которое сегодня, 3 мая, провёл врио губернатора Михаил Ведерников. Андрей Михеев отметил, что практика открытия центров для бизнеса вводится в России и в Псковской области уже имеются предложения от нескольких банков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также, по словам докладчика, в регионе планируется создание центра молодежного творчества и еще одного технопарка, при этом предусматривается, в том числе, внебюджетное финансирование - средства самого бизнеса. Андрей Михеев напомнил, что в рамках молодежного предпринимательства была запущена серия программ, в том числе «Ты предприниматель», также работает система WorldSkills.

Кроме того, он рассказал о работе по снижению налоговой нагрузки и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. Докладчик подчеркнул, что деятельность в этом направлении налажена, в неё включены, в том числе, органы исполнительной власти, местного самоуправления, федеральные структуры.