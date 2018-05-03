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Общество

МФЦ для бизнеса собираются открыть в Псковской области в ближайшие три года

В трёхлетней перспективе в Псковской области планируется открыть Многофункциональный центр для бизнеса или  создать центры предоставления услуг на базе банков. Об этом сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации региона, которое сегодня, 3 мая, провёл врио губернатора Михаил Ведерников. Андрей Михеев отметил, что практика открытия центров для бизнеса вводится в России и в Псковской области уже имеются предложения от нескольких банков, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Также, по словам докладчика, в регионе планируется создание  центра молодежного творчества и еще одного технопарка, при этом предусматривается, в том числе, внебюджетное финансирование - средства самого бизнеса.  Андрей Михеев напомнил, что в  рамках молодежного предпринимательства была запущена серия программ, в том числе «Ты предприниматель», также работает система WorldSkills.

Кроме того, он рассказал о работе по снижению налоговой нагрузки и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. Докладчик подчеркнул, что деятельность в этом направлении налажена, в неё включены, в том числе, органы исполнительной власти, местного самоуправления, федеральные структуры.

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