За задержку выплаты пособия по уходу за ребенком инспекция труда наказала псковскую организацию
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ГКУЗ «МИАЦ» (Медицинский информационно-аналитический центр) за нарушение срока выплаты работнику пособия по уходу за ребенком. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки.
Госинспектор труда выдал предписание работодателю об устранении нарушений трудового законодательства и наложил штраф.