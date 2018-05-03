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Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая

Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится у деревни Кудяево Новоржевского района 5 мая, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации организатор гонки Николай Соколов.

«Маршрут трёхкольцевой, 3 километра, проходит по болотам.  Местность пересеченная и участки сложные», – отметил он.

По словам организатора соревнований, количество участников всегда на одном уровне – больше 40.

«Ралли пройдет в 4 классах по уровню сложности: первый - «Стандартный», второй - «Подготовленный», третий - «Экстрим» и четвертый - «Спорт», в котором принимают участие самодельные машины», – рассказал организатор соревнований.

Николай Соколов отметил, что в гонке также примут участие ее постоянные пилоты, которые часто занимают лидирующие позиции – Борис Борисов из Новосокольников, псковичи Андрей Зелев, Валерий Святцов и Игорь Матвеев. В том числе постоянными участниками ралли являются эстонцы Янек Тифлир и Эвер Каттус.

5 мая с 9:00 до 10:30 будет проходить техосмотр и подача заявок, а в 11:00 – первый старт, окончание ралли - в 17:00-17:30.

Награждение победителей состоится на стартовой площадке: «Будет 4 группы по 3 призовых места», – добавил Николай Соколов.

Гонщики, занявшие первое место, получат приз в 10 тыс. рублей, за второе место – 7-8 тыс. рублей, а за третье – 5-6 тыс. рублей. Также победителям вручат кубки и грамоты.

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