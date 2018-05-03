Георгиевские свечи в рамках проекта «Историческая память» изготовили воспитанники куньинского детсада

18:01, 03 мая 2018, ПАИ

Воспитанники куньинского детского сада «Лучик» создали георгиевские свечи из заготовок, предоставленных «Единой Россией».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», занятие провела воспитатель Юлия Короткова – лауреат III Всероссийского конкурса методических разработок уроков мужества, мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, знаменательным датам и вехам Великой Отечественной войны - «Свеча Памяти - 2018».

По результатам конкурса Юлия Короткова получила диплом лауреата и 25 заготовок, из которых вместе с детьми она смастерила сувенирные свечи памяти. В дальнейшем их планируется использовать при проведении патриотических мероприятий. Также в ходе занятия ребята посмотрели тематическую презентацию.

«Каждый год наши воспитанники с воспитателями на 9 мая ходят на братские захоронения возлагать цветы к могилам погибших солдат, на экскурсию в краеведческий музей, где знакомятся с экспозицией, посвященной периоду Великой Отечественной войны. С удовольствием педагоги и дети показывают концерт для ветеранов Великой Отечественной войны. Ценность таких мероприятий актуальна в наши дни, как никогда. Важно сохранить память о войне, помнить, какой дорогой ценой досталась Победа, и не допустить возрождения фашизма, - рассказала заведующая детсадом «Лучик» Ольга Домкина».

Отметим, что конкурс «Свеча памяти - 2018» был организован в рамках партийного проекта «Историческая память».