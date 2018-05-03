Псковский малый и средний бизнес научат участвовать в госзакупках

14:29, 03 мая 2018, ПАИ

Малый и средний бизнес Псковской области научат участвовать в госзакупках. «Будем «выращивать» местных поставщиков, чтобы они не могли быть исключены из закупок по формальному принципу», - заявил председатель Госкомитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области, которое врио губернатора Михаил Ведерников провёл 3 мая.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Андрея Михеева, на данный момент определяется роль и проводится анализ доли малого и среднего предпринимательства в различных секторах экономики. «До 1 августа будут подведены итоги», - сообщил он.

Андрей Михеев отметил, что используя систему мер поддержки, в Псковской области необходимо создать у малого и среднего бизнеса дополнительные компетенции для того, чтобы предприниматели могли участвовать в закупках. «При комитете создана рабочая группа, чтобы в течение полугода определить компании, которые, используя меры поддержки, с 2019 года смогут участвовать в закупках», - подчеркнул он.

Он добавил, что все эти меры направлены на обучение предпринимателей, проведение мероприятий по финансовой поддержке.

Михаил Ведерников отметил, что представители малого и среднего бизнеса несколько ограничены при организации торгов, в частности, по тому, что у таких предприятий отсутствуют юридические отделы. «Речь идет о расширении горизонтов. До субъектов малого и среднего предпринимательства нужно доносить информацию о программах, о направлениях деятельности», - подчеркнул глава региона.