8% средств удалось сэкономить при проведении госзакупок в Псковской области в 2017 году

13:29, 03 мая 2018, ПАИ

В 2017 году в Псковской области было проведено около 8 тысяч торгов по госзакупкам. В результате полученная экономия составила 8%. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 3 мая, в ходе заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации Псковской области рассказал председатель Госкомитета Псковской области по организации государственных закупок Сергей Щербаков.

По его словам, в регионе в рамках содействия развитию конкуренции проводится ряд мероприятий: повышение уровня контроля в отношении описания объекта закупки при централизованном определении поставщиков, расширение практики проведения совместных торгов с целью сокращения объёма закупок у единственного поставщика, преимущественное осуществление централизованных закупок посредством проведения аукционов в электронной форме.

В результате в 2017 году УФАС получил 34 жалобы по централизованным закупкам, 9 касались описания объекта закупки. 3 из них признаны обоснованными, 2 - частично обоснованными. Сергей Щербаков отметил, что большая доля аукционов сейчас проводится в электронном виде. В секторе госзакупок было проведено 967 электронных аукционов на 8,6 млрд рублей, что составило 96% от общего числа.

Председатель комитета добавил, что сокращается количество госзаказчиков, которые не справляются с требованиями законодательства.

Председатель регионального отделения общественной организации «Опора России» Валерий Лесников спросил, сколько составляет срок оплаты по контрактам. Сергей Щербаков согласился, что такая проблема есть. «В части исполнения контракта есть обязательные штрафные санкции, нужно обсуждать эту тему», - добавил он. По словам председателя госкомитета, одним из возможных вариантов решения проблемы является дробление закупок.

Валерий Лесников также поинтересовался, используется ли при торгах такое понятие, как «добросовестный поставщик». Сергей Щербаков сказал, что такая сертификация проводится добровольно, но процедура достаточно дорогостоящая.