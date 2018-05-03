Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области

13:52, 03 мая 2018, ПАИ

«Налоговые льготы - хорошие вложения на перспективу» - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства сегодня, 3 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации. Он поставил задачу председателю регионального Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву посмотреть, какие налоговые льготы, действующие в регионе, действительно эффективны, а какие - нет.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что в отношениях между властями и малым бизнесом «не хватает доверия». И попросил «изучить распределение мер поддержки». Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что нужно оказывать помощь местным предпринимателям по выходу на внешние рынки.