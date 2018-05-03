5
15:15
Отопительный сезон в Пскове завершён
13:59
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:52
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
12:56
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
12:22
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
11:42
Подарки от «Акваполиса»
11:02
25-летие со дня основания отметит псковский хоспис 17 мая
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области

«Налоговые льготы - хорошие вложения на перспективу» - заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на заседании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства сегодня, 3 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации. Он поставил задачу председателю регионального Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрею Михееву посмотреть, какие налоговые льготы, действующие в регионе, действительно эффективны, а какие - нет. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев отметил, что в отношениях между властями и малым бизнесом «не хватает доверия». И попросил «изучить распределение мер поддержки». Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что нужно оказывать помощь местным предпринимателям по выходу на внешние рынки.  

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>

Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
03 мая 2018
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области 5
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
03 мая 2018
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
03 мая 2018
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
25-летие со дня основания отметит псковский хоспис 17 мая
03 мая 2018
25-летие со дня основания отметит псковский хоспис 17 мая
Минкомсвязь России не исключает, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber
03 мая 2018
Минкомсвязь России не исключает, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber
День кондитера празднуют в России
03 мая 2018
День кондитера празднуют в России

Идет загрузка...