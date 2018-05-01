Кражи телефонов раскрыли полицейские в Великих Луках

13:58, 03 мая 2018, ПАИ

В Великих Луках стражи порядка задержали подозреваемых в совершении кражи мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, ночью 31 марта в Великих Луках в кафе по улице Новослободской 48-летняя безработная местная жительница похитила у одной из посетительниц со столика мобильный телефон. Причиненный ущерб превысил 17 тысяч рублей. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.

Здесь же, в Великих Луках, 27 апреля в компьютерном зале на проспекте Гагарина 18-летний ранее судимый местный житель похитил у несовершеннолетней девушки мобильный телефон. Украденное обнаружено и изъято. Проводится проверка.