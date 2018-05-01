0
13:24
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
09:12
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
11:28
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
11:04
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
09:16
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
20:24
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
09:16
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
Еще новости
Происшествия

Кражи телефонов раскрыли полицейские в Великих Луках

В Великих Луках стражи порядка задержали подозреваемых в совершении кражи мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, ночью 31 марта в Великих Луках в кафе по улице Новослободской 48-летняя безработная местная жительница похитила у одной из посетительниц со столика мобильный телефон. Причиненный ущерб превысил 17 тысяч рублей. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело.

Здесь же, в Великих Луках, 27 апреля в компьютерном зале на проспекте Гагарина 18-летний ранее судимый местный житель похитил у несовершеннолетней девушки мобильный телефон. Украденное  обнаружено и изъято. Проводится проверка.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
01 мая 2018
В Бразилии из-за пожара рухнул 26-этажный дом (ВИДЕО)
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454
01 мая 2018
В Печорах рано утром внедорожник с эстонскими номерами попал в ДТП возле здания автоколонны №1454 1
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова
30 апреля 2018
Полиция проводит разбирательство по ситуации с разбитыми окнами и облицовкой новой школы Пскова 3
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
27 апреля 2018
Полиция Пскова ищет свидетелей ДТП с велосипедистом
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
27 апреля 2018
Автоцистерна протаранила ВАЗ на площади Героев-десантников в Пскове
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис»
25 апреля 2018
Прокурор Пскова обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания ТРК «Акваполис» 24
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
21 апреля 2018
Усиление ветра до 18 метров в секунду прогнозируется в Псковской области
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека
19 апреля 2018
В Стругокрасненском районе нашли тело пропавшего человека

Идет загрузка...