Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове 7 мая

16:24, 03 мая 2018, ПАИ

7 мая в 12:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) состоится открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Экспозиция «Мгновения Победы» будет состоять из фотографий, предоставленных Государственным архивом Псковской области. Среди фотографий - снимки самых разных лет периода Великой Отечественной войны, которые сохранили в себе воспоминания борьбе русского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, в день открытия выставки сотрудники Госархива проведут экскурсию, расскажут историю каждой фотографии, о том, что изображено на снимке, а также о самых значимых сражениях войны.