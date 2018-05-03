0
17:31
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
15:15
Отопительный сезон в Пскове завершён
13:59
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13:52
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
12:56
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
12:22
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
11:42
Подарки от «Акваполиса»
Еще новости
Общество

Выставка фронтовых фотографий откроется в Пскове 7 мая

 7 мая в 12:00 в Пскове в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева (улица Труда, 20) состоится открытие фотовыставки, посвященной празднику Великой Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета. 

Экспозиция «Мгновения Победы» будет состоять из фотографий, предоставленных Государственным архивом Псковской области. Среди фотографий - снимки самых разных лет периода Великой Отечественной войны, которые сохранили в себе воспоминания борьбе русского народа против немецко-фашистских захватчиков.

Кроме того, в день открытия выставки сотрудники Госархива проведут экскурсию, расскажут историю каждой фотографии, о том, что изображено на снимке, а также о самых значимых сражениях войны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Отопительный сезон в Пскове завершён
03 мая 2018
Отопительный сезон в Пскове завершён
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 мая 2018
ТРК «Акваполис» отметил свой день рождения (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области
03 мая 2018
Михаил Ведерников поручил оценить эффективность налоговых льгот, действующих в Псковской области 5
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
03 мая 2018
ФОТОФАКТ: Детский парк Пскова обрабатывают от клещей
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
03 мая 2018
Открытый конкурс проектов официальных символов региона объявлен в Псковской области
25-летие со дня основания отметит псковский хоспис 17 мая
03 мая 2018
25-летие со дня основания отметит псковский хоспис 17 мая
Минкомсвязь России не исключает, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber
03 мая 2018
Минкомсвязь России не исключает, что меры блокировки могут коснуться мессенджера Viber

Идет загрузка...