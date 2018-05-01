Косметику украл пскович из магазина на Рижском проспекте

15:02, 03 мая 2018, ПАИ

В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в краже из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Сотрудники Росгвардии прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметику.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.