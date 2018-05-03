0
18:23
Псковский боксёр Артур Акавов сразится с аргентинцем Гонсало Корией 12 мая в Риге
17:43
ФОТОФАКТ: Необычную рекламную акцию приурочило к эстафете Победы псковское кафе
17:31
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
14:35
Стартовала 73-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды»
15:44
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая
18:06
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
18:31
По предварительным данным, петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов выиграли 6-й этап Кубка России по ралли
Еще новости
Спорт

Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора стартует в Псковской области 4 мая

Чемпионат по дворовому футболу впервые пройдет в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина, состязания состоятся при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018. Участники будут бороться за кубок губернатора Псковской области.

В турнире могут принять участие дворовые непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. Он пройдет в три этапа и в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет и от 18 лет и старше.

Игры муниципального уровня стартуют 4 мая и завершатся 13 мая. С 19 по 20 мая в Великих Луках, Пскове и Пушкинских Горах пройдут зональные (полуфинальные) матчи. Финал состоится в Пскове 26 мая.

«Цель проекта «Лига дворового футбола» — объединить существующие любительские лиги и дворовые футбольные команды региона. Совсем скоро Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу, что, по сути, является историческим событием для нашей страны, и проведение такого массового мероприятия в преддверии спортивного праздника послужит популяризации не только самой игры, но и здорового образа жизни», — отметил Иван Штылин.

Напомним, что провести Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области предложил руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов на презентации проекта #Команда2018. Идею общественника поддержал врио губернатора Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский боксёр Артур Акавов сразится с аргентинцем Гонсало Корией 12 мая в Риге
03 мая 2018
Псковский боксёр Артур Акавов сразится с аргентинцем Гонсало Корией 12 мая в Риге
ФОТОФАКТ: Необычную рекламную акцию приурочило к эстафете Победы псковское кафе
03 мая 2018
ФОТОФАКТ: Необычную рекламную акцию приурочило к эстафете Победы псковское кафе
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
03 мая 2018
Ралли внедорожников «Кудяевские озера» состоится в Новоржевском районе 5 мая
Стартовала 73-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды»
03 мая 2018
Стартовала 73-я легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» 4
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая
02 мая 2018
Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» состоится 3 мая
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
01 мая 2018
Бьёрндален может возглавить российскую мужскую биатлонную сборную
По предварительным данным, петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов выиграли 6-й этап Кубка России по ралли
30 апреля 2018
По предварительным данным, петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов выиграли 6-й этап Кубка России по ралли
Петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов лидируют после первой сессии ралли «Голубые озёра-2018»
30 апреля 2018
Петербуржцы Илья Лотвинов и Павел Шевцов лидируют после первой сессии ралли «Голубые озёра-2018»

Идет загрузка...