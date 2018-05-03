Чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора стартует в Псковской области 4 мая

16:49, 03 мая 2018, ПАИ

Чемпионат по дворовому футболу впервые пройдет в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Ивана Штылина, состязания состоятся при поддержке врио губернатора Михаила Ведерникова в рамках проекта #Команда2018. Участники будут бороться за кубок губернатора Псковской области.

В турнире могут принять участие дворовые непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. Он пройдет в три этапа и в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет и от 18 лет и старше.

Игры муниципального уровня стартуют 4 мая и завершатся 13 мая. С 19 по 20 мая в Великих Луках, Пскове и Пушкинских Горах пройдут зональные (полуфинальные) матчи. Финал состоится в Пскове 26 мая.

«Цель проекта «Лига дворового футбола» — объединить существующие любительские лиги и дворовые футбольные команды региона. Совсем скоро Россия будет принимать Чемпионат мира по футболу, что, по сути, является историческим событием для нашей страны, и проведение такого массового мероприятия в преддверии спортивного праздника послужит популяризации не только самой игры, но и здорового образа жизни», — отметил Иван Штылин.

Напомним, что провести Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области предложил руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов на презентации проекта #Команда2018. Идею общественника поддержал врио губернатора Михаил Ведерников.