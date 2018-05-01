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Похитителя спиртного и косметики задержали в Пскове сотрудники Росгвардии

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже из магазина спиртных напитков и косметических изделий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение о том, что из магазина по улице Вокзальной поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали похитителя. 

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.

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