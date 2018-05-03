18 расчетов и 71 единица техники примут участие в Параде Победы в Пскове

15:42, 03 мая 2018, ПАИ

18 парадных расчетов и 71 единица техники примут участие в Параде Победы в Пскове. Об этом сообщил заместитель начальника штаба 76-й дивизии по воинской службе и военной безопасности Эдуард Сторожев на организационном совещании по празднованию 9 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Эдуард Сторожев рассказал, что 3 мая в дивизии состоялся повторный смотр, по итогам которого войска к параду готовы. Он уточнил, что возврат техники обратно проработан, все согласовано. 4 мая с 12:00 улица Советская будет перекрыта, предположительно, до пересечения с Детской, в связи с репетицией Парада Победы в центре города, которая начнется в 21:00.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков спросил, кто на месте будет координировать проезд техники. Эдуард Сторожев пояснил, что завтра проезд через центр города будет закрыт в 18:00. Затем Управление городского хозяйства администрации Пскова начнёт наносить разметку для парадных расчётов, после чего и начнется репетиция. 7 мая, в день генеральной репетиции, на площади Ленина будет установлена трибуна.