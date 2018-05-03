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Культура

Онлайн-чтения произведений о войне запланированы в Пскове 7 мая

7 мая Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) приглашает всех желающих принять участие в онлайн-чтениях «И в День Победы нежный и туманный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Свободный микрофон начнёт работу с 12:00 в актовом зале библиотеки. Участники, гости и жители города смогут прочесть любимые произведения или выбрать прозаические отрывки и стихотворения на тему Великой Отечественной войны, подобранные библиотекарями.

«Читая, мы будем вспоминать вместе тяжкие годы войны, горечь поражений и Великую Победу. Художественные образы расскажут о войне, чтобы будущие поколения поняли: пусть закончатся все войны и останутся только в истории», - отметили в библиотеке.

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