Онлайн-чтения произведений о войне запланированы в Пскове 7 мая

17:15, 03 мая 2018, ПАИ

7 мая Псковская областная универсальная научная библиотека (улица Профсоюзная, 2) приглашает всех желающих принять участие в онлайн-чтениях «И в День Победы нежный и туманный». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Свободный микрофон начнёт работу с 12:00 в актовом зале библиотеки. Участники, гости и жители города смогут прочесть любимые произведения или выбрать прозаические отрывки и стихотворения на тему Великой Отечественной войны, подобранные библиотекарями.

«Читая, мы будем вспоминать вместе тяжкие годы войны, горечь поражений и Великую Победу. Художественные образы расскажут о войне, чтобы будущие поколения поняли: пусть закончатся все войны и останутся только в истории», - отметили в библиотеке.