400 предприятий общепита займутся обслуживанием псковичей в День Победы

16:38, 03 мая 2018, ПАИ

400 предприятий общественного питания будут задействованы в праздничной торговле в Пскове в День Победы. Об этом сообщил начальник отдела потребительского рынка и услуг администрации Пскова Андрей Сукманов на организационном совещании по празднованию 9 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Андрей Сукманов уточнил, что торговое обслуживание будет организовано во всех местах празднования Дня Победы. Псковичи смогут приобрести карнавальную продукцию, мороженое, сладкую вату, прохладительные напитки.

Согласно постановлению администрации Пскова, торговля алкогольной продукции в местах празднования будет запрещена, заметил начальник отдела. Запрет не коснется кафе и ресторанов. «На территории праздника торговать алкоголем запрещено», - подчеркнул Андрей Сукманов.