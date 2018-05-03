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Общество

К 8 мая все захоронения в Пскове будут приведены в порядок

К 8 мая все воинские захоронения на территории Пскова будут приведены в порядок. Об этом сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Дмитрий Таратынов на заседании оргкомитета по празднованию Дня Победы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Таратынов также проинформировал, что к 5 мая флаги в городе будут заменены на другие, с символикой Дня Победы. Из украшения города осталось, по его словам, повесить праздничный баннер на здание Псковского государственного университета.

«К 7-8 мая мы все успеем», - заверил Дмитрий Таратынов. 

 

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