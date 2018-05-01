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Политика

Энергетик пополнил список участников предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Псковское облсобрание

Главный энергетик ОАО «ПЗ АТС - Т», член «Единой России» Артём Васильев зарегистрирован участником предварительного голосования по определению кандидата для последующего выдвижения в депутаты Псковского областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 12. Соответствующее решение принял организационный комитет партии, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения. 

Ранее в список участников предварительного голосования были включены врач-терапевт Псковской межрайонной больницы, сторонник «Единой России» Елена Лунгу и слесарь-сантехник службы энерговодоснабжения, работающий в филиале ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» - Псковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов, член партии Сергей Лавриненко.

Отбор кандидатов от «Единой России» на мандат депутата Псковского областного Собрания по округу № 12 пройдет по первой модели. Это значит, что принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. Выдвижение участников предварительного голосования «Единой России» продлится до 8 мая.

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