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Общество

250 полицейских и 150 военнослужащих обеспечат порядок в Пскове 9 мая

250 сотрудников полиции и 150 военнослужащих будут задействованы в обеспечении правопорядка в День Победы в Пскове. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Пскову Дмитрий Чупраков на координационном совещании по подготовке к празднованию 9 мая, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Чупранков уточнил, что с 7 мая начнутся проверки люков, чердаков, подвалов и других объектов в центре города, в которых примут участие сотрудники ГТС, коммунальных служб. Также он напомнил о перекрытии дорог в связи с предстоящими репетициями Парада Победы и празднованием 9 мая.

Заместитель главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи Елена Адамович рассказала, что на празднике будете дежурить 5 бригад медиков и еще 5 пунктов сопровождения. 10 медработников будут за трибуной на площади Ленина. «У нас все уже отработано», - заявила она и добавила, что медики также будут находиться у магазина «Малыш» на площади Ленина, а резервные - на улице Народной.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков спросил, есть общее понимание, и получил утвердительный ответ.

Александр Братчиков также попросил участников совещания посмотреть, как тяжелая техника поедет на репетиции 4 мая, чтобы не было заторов.

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