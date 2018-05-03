Выставка стендового моделизма, беседы о войне и конкурс «Турник Победы» пройдут в Пскове

17:50, 03 мая 2018, ПАИ

4 мая в 11:30 в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» откроется выставка стендового моделизма «Диорама», а в 12:00 состоится встреча-беседа с малолетними узниками фашистских концлагерей, которые поделятся своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском Совете по молодёжной политике.

9 мая в 11:30 в «Простории» пройдёт спортивный турнир-конкурс «Турник Победы».

Участие в мероприятиях - бесплатное. Организатором выступает спортивно-развлекательный парк «Простория» при поддержке Совета по молодёжной политике города Пскова при главе муниципального образования.