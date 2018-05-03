Илья Северов и Юрий Гальцев обсудят с псковичами «Развод по собственному желанию»

17:22, 03 мая 2018, ПАИ

6 мая в 16:00 в Пскове в кинотеатре «Мираж Синема» (ТРК «Аквополис», улица Кузбасской Дивизии, 19, зал № 3) «Ленфильм-клуб» покажет комедийную мелодраму «Развод по собственному желанию». В просмотре и обсуждении фильма примут участие режиссёр Илья Северов и исполнитель одной из главных ролей – заслуженный артист РФ Юрий Гальцев, сообщили Псковскому агентству информации организаторы показа.

Этот фильм - дебют в полнометражном кино режиссера Ильи Северова. Тема картины навеяна фильмом Сергея Микаэляна «Влюблен по собственному желанию».

«Тренер, велогонщик в прошлом, Сергей и основательница сети книжных магазинов Елена уже двадцать лет вместе. Из неожиданно разгоревшейся супружеской ссоры возникает серьезный скандал, грозящий перерасти в развод. Сиюминутное решение Сергея — начать все заново. Он уходит из дома и не подозревает, что жизнь может кардинально поменяться всего за несколько часов. Круговерть невероятных приключений, в которые втягивает лучший друг, и безумных ситуаций с близкими проверят на прочность крепость семейных уз Сергея и Елены", - говорится в аннотации.

Оператором фильма стал корифей Сергей Астахов, художником-постановщиком - Владимир Светозаров с учениками. В ролях – Константин Юшкевич, Наталья Суркова и Юрий Гальцев.

«Развод по собственному желанию» завоевал множество наград российских и международных фестивалей.

Мероприятие пройдёт в рамках открытой в декабре 2017 года по инициативе врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дискуссионной площадки «Ленфильм-клуб».

Вход на мероприятие свободный, но надо зарегистрироваться здесь.