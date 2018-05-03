Михаил Ведерников обсудил реализацию совместных проектов с руководителем Агентства стратегических инициатив в СЗФО

16:22, 03 мая 2018, ПАИ

Взаимодействие администрации Псковской области и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых и существующих проектов обсудили временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников и руководитель представительства АСИ в Северо-Западном федеральном округе Арзум Арзуманян. Рабочая встреча состоялась 3 мая в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Михаил Ведерников и Арзум Арзуманян говорили о создании детского технопарка «Кванториум», строительстве коворкинг-центра «Точка кипения», нацеленного на создание дополнительных рабочих мест для профессиональных кадров, а также подняли вопросы выстраивания межрегионального взаимодействия на основе долгосрочного проекта АСИ «Технология межрегиональной сварки. Цифровая платформа быстрой экономики». Проект направлен на разработку и предоставление цифровых сервисов, востребованных в различных отраслях экономики и объединяющих различные субъекты страны.

В ходе встречи речь шла и об успешных бизнес-моделях, способствующих улучшению состояния инвестиционного климата и качества жизни в регионе. Михаил Ведерников подчеркнул, что администрация ведет системную и целенаправленную работу по развитию делового климата в Псковской области и большое внимание уделяет взаимодействию с бизнес-сообществом.

На сегодняшний день в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации целевой показатель Псковской области в среднем по всем моделям составляет 64%. «Нам еще есть, над чем работать, но, уверен, при вашем содействии результативность удастся нарастить», — сказал Михаил Ведерников.