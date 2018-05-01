Более 30 нарушителей задержали псковские пограничники в майские праздники

17:08, 03 мая 2018, ПАИ

С 29 апреля по 2 мая в Псковской области были задержаны более 30 нарушителей российского законодательства в пограничной сфере. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Половина задержанных за нарушение режима государственной границы привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму свыше 43 тысяч рублей. В основном, это граждане Российской Федерации и выходцы из бывших союзных республик.

Порядка 15 человек задержаны за нарушение правил пограничного режима. В большинстве случаев причиной совершения правонарушений было отсутствие пропусков в пограничную зону.