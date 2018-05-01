Двое великолучан стали жертвами мошенников

17:19, 03 мая 2018, ПАИ

Неизвестные злоумышленники путем обмана завладели деньгами великолучан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 27 марта жительница Великих Лук через один из сайтов в интернете заказала себе платье. На указанный счет она перевела более шести тысяч рублей, заказ обещали доставить почтовой посылкой. Однако, после перевода денег на контакт с великолучанкой выходить перестали. Она обратилась с заявлением в полицию. По данному факту проводится проверка.

Также за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки обратился 31-летний местный житель. Выяснилось, что у него 29 апреля с банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание 8 тысяч рублей. В настоящее время полицейские в рамках проверочных мероприятий разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.