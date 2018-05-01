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Пятерых нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

В Псковской области полиция выявила пятерых нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УВМД России по региону.

Так, 2 мая ночью в Себеже по улице 7 Ноября на «Фольксвагене» следовал 44-летний местный житель в нетрезвом виде.

Кроме того, 1 мая вечером в Великих Луках у дома по проспекту Гагарина полицейские остановили автомобиль «Мерседес», которым управлял 29-летний нетрезвый местный житель.

Также 29 апреля в Невеле на пересечении улиц Декабристов и Урицкого стражи порядка остановили скутер, на котором ехал нетрезвый 46-летний местный житель.

В тот же день ночью в Пыталово по улице Чехова на автомобиле ВАЗ-2108 ехал нетрезвый 25-летний житель Островского района. А в Дедовичском районе на дороге Сорокино — Выбор полицейские остановили легковушку ВАЗ-21074, которой управлял нетрезвый 53-летний водитель из Новоржевского района. По данным фактам проводятся проверки.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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