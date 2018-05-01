Псковский политкалендарь: апрель 2018 года

12:15, 04 мая 2018, ПАИ

Кампания по выборам губернатора Псковской области готовится официально стартовать. Однако уже сейчас начинают вырисовываться ее основные контуры: в апреле врио главы региона сделал достаточно шагов в этом направлении. А вот его потенциальные конкуренты вовсе не спешат готовить «орудия к бою». Подробности – в очередном политобзоре Псковского агентства информации.

Руководство к действию

1 апреля врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников объявил о намерении участвовать в выборах главы региона в сентябре. Разумеется, сенсации он не произвел: то, что он будет кандидатом от партии власти и, по сути, главным и единственным претендентом на победу в выборной гонке, более чем очевидно. Тем не менее, новость вызвала пристальное внимание местных политэлит. Ведь то, где и как сделано заявление о намерении баллотироваться, не может не восприниматься ими как «сигнал» и своеобразное «руководство к действию».

В качестве площадки для судьбоносного объявления Михаил Ведерников выбрал встречу с членами нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. ПАИ не так давно подробно рассказывало о сложной судьбе этого органа и о надеждах на его «перезагрузку», связанных с персоной нового главы региона. И тот факт, что о своих планах избавиться от приставки «врио» он первым публично поведал именно младопарламентариям, стало еще одним авансом, который получили молодые политики и общественники.

Ну а Михаил Ведерников таким образом в очередной раз подчеркнул, что в своей работе в регионе он намерен опираться на институты гражданского общества, организации некоммерческого сектора и молодежные структуры, последовательно выстраивая образ динамичной, современной и готовой поддерживать любые здравые инициативы «снизу» региональной администрации.

Командная работа

Поддерживать и развивать эти самые инициативы призван проект #Команда2018, который Михаил Ведерников кратко представил на той же встрече с членами Молодежного парламента. Более подробно «команда» была презентована в рамках отдельного мероприятия через несколько дней, 9 апреля. Помогала Михаилу Ведерникову «группа поддержки» в составе известного балетмейстера Гедиминаса Таранды и четырёхкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. Врио губернатора в очередной раз задействовал ресурс личных связей: именитые гости провели в регионе несколько дней, проводя мастер-классы и мозговые штурмы в поисках «точек роста».

Что касается #Команды2018, то участвовать в проекте могут граждане любого возраста. Основные критерии - умение брать на себя ответственность и желание воплощать в жизнь инициативы, которые принесут пользу региону. «Потенциал общественников велик, и его надо использовать. Обещаю личную поддержку вам и вашим проектам. Мы обязательно сформируем грантовый фонд, выберем координаторов направлений #Команды2018, вместе определим номинантов грантов и в итоге сможем сделать так, чтобы область получила новый импульс развития».

Результат не заставил себя ждать: к 30 апреля – а именно эта дата была обозначена в качестве дедлайна для желающих принять участие в проекте – было подано более 440 заявок. Все присланные анкеты рассмотрит экспертная группа, после чего 18 мая состоится форум #Команда2018, на котором будут презентованные прошедшие отбор заявки.

Несколько идей под эгидой #Команды2018 уже реализуются. Это историко-патриотические («Внуки истории» и «Улицы героев»), а также спортивные (чемпионат по дворовому футболу и соревнования по бегу) проекты. Таким образом, выкристаллизовалось основное направление «команды»: поддержка патриотизма и здорового образа жизни.

«Это не предвыборный проект, не разовая попытка в каких-то своих целях сплотить вокруг себя людей», - подчеркнул на презентации 9 апреля Михаил Ведерников. В словах главы региона, разумеется, многие усомнились. И действительно, очевидно, что теперь, даже несмотря на желание или нежелание врио, #Команда2018 обречена ассоциироваться со стартующей губернаторской кампанией, а значит, так или иначе влиять на политическую повестку дня. Впрочем, кто сказал, что это плохо?

Последняя попытка

Поставить на службу развитию региона Михаил Ведерников, судя по всему, намерен и еще один орган – Общественную палату Псковской области, формирование нового состава которой по новым правилам завершилось в апреле.

ПАИ уже писало, что областные власти намерены воспользоваться этой возможностью, чтобы кардинально пересмотреть роль и место палаты в региональной общественно-политической системе координат, а заодно готовятся провести ревизию и, при необходимости, перезагрузку многочисленных общественных советов, созданных при госкомитетах и управлениях. Анализ персонального списка «палаточников» позволяет подтвердить или опровергнуть эту теорию.

Хотя состав палаты заметно изменился, «ядро» предыдущего состава продлило свои полномочия. «Корочки» членов ОП вновь получили Наталья Никифорова, Валентин Костенко, Алексей Кириллов, Ольга Сергеева, Анатолий Мультах, Лилия Быстрова, Олег Константинов, Геннадий Корольков, Елена Косенкова, Галина Невалённая, Валерий Павлов и Андрей Царев.

Причем среди вышеперечисленных есть как те, для кого Общественная палата является «статусным местом», в котором они исполняют роль «почетной массовки», так и действительно активные и инициативные общественники.

Что касается ценных приобретений нового состава, то к их числу можно отнести Ольгу Родину, Светлану Седунову, Ольгу Василенко, Елизавету Робину, Анатолия Бибаева и Александра Бушуева.

Кроме того, в числе членов ОП немало «темных лошадок»: персон, ранее в работе палаты не участвовавших, но достаточно известных в регионе и вполне способных развернуть бурную деятельность в ее рамках, если этому будут благоприятствовать прочие условия. Есть и вовсе малоизвестные в широких кругах общественники, которых также нельзя списывать со счетов.

Так что, резюмируя, можно предположить, что у нового состава ОП вполне есть шанс доказать региону, что на проекте «Общественная палата» рано ставить крест, и он способен принести реальную пользу в качестве «фабрики идей» и источника экспертизы по различным вопросам. Главное, чтобы конструктивные инициативы членов палаты находили поддержку в администрации и региональном парламенте. Но как раз с этим, похоже, проблем не будет.

Буйных мало

Кто будет составлять конкуренцию кандидату от «Единой России» на выборах губернатора Псковской области, пока не ясно. О намерении баллотироваться еще в октябре 2017 года заявил лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг, но вопрос заключается в том, сумеет ли он преодолеть «муниципальный барьер». В ходе кампании 2014 года ему это не удалось: как заявлял сам господин Шлосберг, не хватило всего несколько голосов, а причиной стали козни региональных властей. Просить же «подачку» от «партии власти» оппозиционер, разумеется, счел невозможным.

Судя по всему, от того, сумеет ли выдвинуться «яблочник», будет зависеть судьба предвыборного проекта Виктора Широбокова, ответсека псковской «Гражданской инициативы». Напомним, руководитель местного штаба Собчак заявил о намерении баллотироваться сразу же после завершения президентских выборов. Однако ПАИ высказывало предположение, что в этой кампании он может быть интересен только в качестве спойлера по отношению к тому же Шлосбергу.

Лидер псковских либерал-демократов Антон Минаков ранее заявил, что готов участвовать в выборах губернатора, если это поручит ему партия. Но очевидно, что рассчитывать на солидный результат ему не приходится.

Впрочем, не исключено, что от ЛДПР будет баллотироваться курирующий Псковскую область депутат Госдумы Антон Морозов, еще менее известный в регионе.

КПРФ обещает назвать фамилию кандидата уже после того, как будет назначена дата выборов. Чаще всего в качестве потенциального претендента называют выходца из компартии, бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева. Понятно, что говорить о реальной борьбе за первое место тут также не приходится.

Что касается политических амбиций лидера псковской «Справедливой России» Олега Брячака, то есть мнение, что участие в выборах ему неинтересно и невыгодно: политик всячески подчеркивает желание наладить конструктивные отношения с новыми областными властями и не заинтересован в их ухудшении, а даже самая беззубая кампания не может обойтись без доли критики.

Нельзя, правда, забывать, что псковскую «Справедливую Россию» в значительной мере сегодня контролирует находящийся в международном розыске Михаил Гавунас. Но и он пока, судя по всему, настроен на поиск точек соприкосновения и компромиссов, а не на конфликт.

В этой связи интересно, как справедливороссы в случае неучастия в кампании распорядятся имеющимися у них голосами муниципальных депутатов.

Внутренняя дискуссия

Единороссы тем временем запустили процедуру определения кандидата от партии для участия в выборах. Будет использована не первая и не вторая модель праймериз: кандидата выберут участники региональной конференции «ЕР» 5 июня.

Иллюзий относительно персоны кандидата ни у кого нет: «Президент, с которым партия всегда тесно связывает свою работу, назначил временно исполняющим обязанности губернатора в нашем регионе Ведерникова Михаила Юрьевича. И я открыто могу сказать, что мы будем учитывать выбор главы государства», - заявил секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. «Оппонентом» врио главы региона стал руководитель исполкома «ЕР» Игорь Сиротин.

Что касается отбора кандидатов для участия в довыборах в Собрание депутатов Локнянского района, собрания депутатов сельских и городских поселений, то их «Единая Россия» проведет по второй модели, которая предполагает предварительную регистрацию выборщиков и голосование на встречах с избирателями.

Праймериз для всех претендентов «Единой России» на мандат депутата Псковского областного Собрания по округу № 12 и на должности глав Стругокрасненского, Красногородского, Опочецкого, Великолукского, Псковского, Локнянского и Невельского районов пройдут по первой модели: принять участие в голосовании смогут все, кто обладает активным избирательным правом, а кандидатами могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане. Единый день предварительного голосования назначен на 3 июня. Выдвижение участников предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты и главы муниципальных образований будет проходить до 8 мая.

Пока что же «Единая Россия» проводит внутрипартийные дискуссии, на которых обсуждаются «предложения по модернизации «Единой России», созданию новых партийных проектов и расширению уже существующих, решению наиболее актуальных проблем в разных сферах жизни».

Результаты этих дискуссий должны лечь в основу программы обновления партии, обсудить которую планируется на федеральной конференции «ЕР» в мае. Но можно предположить, что полученные в процессе наработки пригодятся и в рамках предстоящей губернаторской кампании.

Много шума

В областном центре, пожалуй, самым заметным политическим событием апреля стало возбуждение уголовного дела в отношении руководителя управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова. Ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями в процессе реконструкции набережной реки Великой в 2012-2014 годах.

Сам Захаров считает, что «нарушения являются формальными». А глава администрации города Александр Братчиков подчеркнул, что «Алексею Захарову не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств: превышения сметной стоимости работ по реконструкции набережной не было - речь идет только о превышении полномочий должностного лица». И заявил, что на сегодняшний день оснований для отстранения Захарова от занимаемых должностей нет: до тех пор, пока не будет соответствующего предписания суда, он продолжит исполнять обязанности заместителя главы администрации города и начальника УГХ.

6 апреля депутаты на 8-й сессии гордумы Пскова депутаты должны были согласовать назначение Алексея Захарова заместителем главы администрации, но после того, как стало известно о возбуждении дела, Александр Братчиков направил в Думу письмо, отозвав данный вопрос. Столь своевременный вброс был расценен многими как атака на позиции сити-менеджера.

Однако «дело Захарова» – очевидный «привет из прошлого» и связано с периодом, когда главой администрации Пскова являлся ныне покойный Игорь Калашников. И здесь, как уже писало ПАИ, крайне непопулярный в городе глава УГХ как раз способен выступить в качестве «громоотвода», приняв на себя негатив и «отведя беду» от действующей администрации областного центра.

Стоит добавить, что глава Пскова Иван Цецерский категорически отмежевался от скандала, заявив, что Алексей Захаров - не его подчиненный, а сити-менеджера. Впрочем, господин Цецерский и сам с легкостью генерирует скандалы. Очередной вышел даже на федеральный уровень: комментарий главы Пскова в соцсети Instagram, в котором он сетовал, что «пиндосов» [американцев - ПАИ] нельзя «стереть с лица земли», цитировали даже в прайм-тайм на федеральном телевидении. Причем вовсе не одобрительно. Пользователи же соцсетей и вовсе растоптали главу, который очень любит заграничные командировки и является апологетом Ганзейского движения.

Стоит добавить, что в Пскове множатся коммунальные проблемы, которые многие горожане связывают непосредственно с Цецерским, как наиболее раскрученным и известным лицом городской власти. И в этой связи можно предположить, что у некогда «тефлонового» главы Пскова мало-помалу растет антирейтинг.

Сергей МАРТОВ