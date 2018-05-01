Кражу золотых часов, гаджетов и денег у пассажира поезда Москва - Псков раскрыли полицейские

17:52, 03 мая 2018, ПАИ

В Великом Новгороде раскрыта кража личного имущества пассажира поезда Москва - Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В Новгородский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение от пассажира поезда Москва - Псков о том, что в пути следования у него похитили личные вещи. Сотрудники транспортной полиции по «горячим следам» выявили и задержали подозреваемого в краж безработного 43-летнего уроженца ближнего зарубежья, который ранее отбывал наказание за незаконное хранение наркотических средств. Установлено, что злоумышленник следовал в одном вагоне с потерпевшим. Дождавшись, когда законный владелец имущества уснет, он похитил со столика в купе золотые часы, гаджеты и портмоне c деньгами. Сумма причиненного ущерба составила около 65 тыс. рублей.

В настоящее время следственное отделение Новгородского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило в отношении злоумышленника уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Задержанный признался в содеянном. Санкции по данной статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет.