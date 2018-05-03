Псковский боксёр Артур Акавов сразится с аргентинцем Гонсало Корией 12 мая в Риге

18:23, 03 мая 2018, ПАИ

12 мая в Риге (Латвия) псковский боксёр Артур Акавов проведёт бой со спортсменом из Аргентины Гонсало Корией. Об этом пскович сообщил Псковскому агентству информации.

По словам Артура Акавова, это важный бой, победа в котором выведет его в топ-15 мирового рейтинга.

Он также отметил, что сейчас усердно готовится к поединку. «Физику сделал в Пскове, спарринги провожу сейчас в Санкт-Петербурге», - рассказал боксер.

Говоря о сопернике, Артур Акавов отметил, что он хороший и быстрый парень. «Молодой, намного младше меня, левша также как и я», - добавил пскович.

Кроме того, он сообщил, что поединок должны транслировать в прямом эфире на канале «Матч-ТВ», либо на «Матч-Боец».