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Псковский боксёр Артур Акавов сразится с аргентинцем Гонсало Корией 12 мая в Риге

12 мая в Риге (Латвия) псковский боксёр Артур Акавов проведёт бой со спортсменом из Аргентины Гонсало Корией. Об этом пскович сообщил Псковскому агентству информации.

По словам Артура Акавова, это важный бой, победа в котором выведет его в топ-15 мирового рейтинга.

Он также отметил, что сейчас усердно готовится к поединку. «Физику сделал в Пскове, спарринги провожу сейчас в Санкт-Петербурге», - рассказал боксер.

Говоря о сопернике, Артур Акавов отметил, что он хороший и быстрый парень. «Молодой, намного младше меня, левша также как и я», - добавил пскович.

Кроме того, он сообщил, что поединок должны транслировать в прямом эфире на канале «Матч-ТВ», либо на «Матч-Боец».

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