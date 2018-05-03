ФОТОФАКТ: Необычную рекламную акцию приурочило к эстафете Победы псковское кафе
Необычную рекламную акцию приурочило к легкоатлетической эстафете Победы на призы газеты «Псковская правда» одно из городских кафе.
Напомним, мероприятие состоялось в Пскове сегодня, 3 мая, в 73-й раз. Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков городе в 1945 году. Тогда по улицам разрушенного Пскова пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.
Генеральные партнеры: псковское отделение ПАО Сбербанк; ПАО «Ростелеком» .
Генеральный спонсор - сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская».
Партнеры: сеть магазинов «Улыбка радуги», общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про», сервис заказа такси «Везёт», ОАО «Псковский хлебокомбинат», OlimpFood - доставка здорового питания, фитнес-клуб «XPRESS», компания «ЕВРО-ПАК».