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ФОТОФАКТ: Необычную рекламную акцию приурочило к эстафете Победы псковское кафе

Необычную рекламную акцию приурочило к легкоатлетической эстафете Победы на призы газеты «Псковская правда» одно из городских кафе.

Напомним, мероприятие состоялось в Пскове сегодня, 3 мая, в 73-й раз. Впервые эстафета на призы «Псковской правды» прошла в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков городе в 1945 году. Тогда по улицам разрушенного Пскова пробежали 30 спортсменов-энтузиастов. С тех пор маршрут эстафеты традиционно проходит по центральным улицам города. Участники эстафеты солидарны в стремлении сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Генеральные партнеры: псковское отделение ПАО СбербанкПАО «Ростелеком» .

Генеральный спонсор - сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская».

Партнеры: сеть магазинов «Улыбка радуги», общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про», сервис заказа такси «Везёт»ОАО «Псковский хлебокомбинат»OlimpFood - доставка здорового питания, фитнес-клуб «XPRESS», компания «ЕВРО-ПАК».

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