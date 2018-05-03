Член Литовской национальной команды по воздухоплаванию впервые приедет на соревнования в Великие Луки

18:13, 03 мая 2018, ПАИ

Член Литовской национальной команды по воздухоплаванию Витас Кердокас впервые заявился на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре встречи.

Воздухоплаванию Витас Кердокас отдал десять лет своей жизни. В данный момент он близится к тысяче часов налета. В его спортивной карьере – участие в десятках воздухоплавательных соревнований на своей Родине, титул Чемпиона Литвы двухлетней давности, вторые и третьи места на соревнованиях в Белоруссии. В планах спортсмена – выход на европейский и мировой уровень. «Я планирую посетить как можно больше воздухоплавательных соревнований в различных уголках мира и познакомиться со спортсменами из других стран», – отметил он.

Расширять свою спортивную географию пилот начнет именно с Великих Лук. «Я слышал много хороших отзывов от литовских пилотов о встречах воздухоплавателей на великолукской земле, – рассказал Витас Кердокас. – Несколько лет подряд я думал над тем, чтобы заявить свое участие, но все не получалось. В этом году я решился».

Несмотря на то, что прибалтийский пилот не имеет соревновательного опыта на территории РФ, он знаком со своими российскими коллегами. «Я думаю, что Сергей Латыпов один из лучших аэронавтов в мире. Также я знаю Ивана Меняйло и Андрея Кулькова. Последний спортсмен часто посещает литовские чемпионаты. Все они очень хорошие пилоты», - отметил литовский спортсмен. По его словам, на спортивные подвиги также вдохновляют легендарные российские путешественники и воздухоплаватели Федор Конюхов и Леонид Тюхтяев.

На соревнованиях Витас Кердокас летает на аэростате, который носит имя «Гонщик» (Racer): «Это маленький воздушный шар для одного пилота. Он произведен в Испании фабрикой Ultramagic. Этот аэростат со мной уже шесть лет, и я пока не собираюсь его менять. Он мне очень нравится, у него хорошая карма».

В команду Витаса Кердокаса входит опытнейший литовский воздухоплаватель Мариус Ноджалис. «Мариус один из первых литовцев, который начал летать на воздушном шаре. Это было в 1989 году. Он отличный пилот, который также участвует во многих соревнованиях», – подчеркнул Витас Кердокас.

Напомним, что 23-я международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 10 по 16 июня. Организаторами встречи выступают администрации Псковской области и города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта региона. Чемпионат России санкционирован ОО «Федерацией воздухоплавания России». Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей является ПАО «Газпром».