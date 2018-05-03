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Общество

Новую скамейку на остановке у детской областной больницы установили псковские активисты

Активисты группы «Псковский урбанист» установили новую скамейку на остановке у детской областной больницы. Об этом сообщается в официальной группе «Вконтакте».

Так, недавно в Пскове под видом благоустройства были смонтированы скамейки, в том числе и на остановке напротив городской больницы по улице Коммунальная. «Эта поделка, похожая на скамейку, вызвала недоумение у многих граждан – неуклюже сбитая, кое-как привинченная, она не только портила внешний облик улицы, но и была просто неудобной. Пассажиры, ожидающие автобус, предпочитали ждать его стоя, чем садиться на такой элемент благоустройства», - отметили активисты.

Активные граждане из группы «Псковский урбанист» не стали ждать, пока ситуация неизвестно когда поменяется в лучшую сторону, и своими силами собрали скамейку и установили ее на месте старой, которую отнесли к Управлению городского хозяйства, чтобы чиновники обратили внимание на качество работы своих подрядчиков.  

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