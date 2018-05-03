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Общество

Пскович оплатил долг в 1,5 миллиона, не дожидаясь окончания отсрочки

Пскович оплатил долг в 1,5 миллиона рублей, не дожидаясь срока окончания предоставленной отсрочки исполнения решения суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Согласно решению суда он должен был выплатить в пользу АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» задолженность в размере 1 миллиона 459 тысяч рублей. Так как решение суда не было исполнено, в 2017 году оно попало в службу судебных приставов. К должнику были применены меры принудительного исполнения, в том числе обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, запрет на отчуждение имущества, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, на квартиру должника, находящуюся в залоге, летом 2017 года был наложен арест.

Пскович обратился в суд за предоставлением отсрочки исполнения решения суда по взысканию с него задолженности, отсрочка была предоставлена до 1 июля. Однако, в апреле он полностью оплатил долг. Все ограничения и запреты в отношении псковича и его имущества сняты. 

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