Пскович оплатил долг в 1,5 миллиона, не дожидаясь окончания отсрочки

18:26, 03 мая 2018, ПАИ

Пскович оплатил долг в 1,5 миллиона рублей, не дожидаясь срока окончания предоставленной отсрочки исполнения решения суда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Согласно решению суда он должен был выплатить в пользу АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» задолженность в размере 1 миллиона 459 тысяч рублей. Так как решение суда не было исполнено, в 2017 году оно попало в службу судебных приставов. К должнику были применены меры принудительного исполнения, в том числе обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в банке, запрет на отчуждение имущества, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, на квартиру должника, находящуюся в залоге, летом 2017 года был наложен арест.

Пскович обратился в суд за предоставлением отсрочки исполнения решения суда по взысканию с него задолженности, отсрочка была предоставлена до 1 июля. Однако, в апреле он полностью оплатил долг. Все ограничения и запреты в отношении псковича и его имущества сняты.