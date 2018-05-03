Великолучанин выплатил 186 тысяч рублей долга, чтобы продать участок

17:59, 03 мая 2018, ПАИ

Великолучанин выплатил долг в размере 186 тысяч рублей, чтобы продать участок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В 2017 году в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Великолукского района о взыскании с него 230 тысяч рублей в пользу кредитной организации. Оплачивать свои долги он не хотел, несмотря на меры принудительного исполнения. В частности, на земельный участок, находящийся в собственности мужчины, был наложен запрет на регистрационные действия.

Должнику потребовалось его продать, но сделать это он мог, только оплатив свой долг в отделе судебных приставов. По состоянию на апрель остаток задолженности составил 186 тысяч рублей, которые он и выплатил в полном объёме. В связи с полной оплатой долга судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о снятии ранее наложенного запрета на земельный участок и окончила исполнительное производство фактическим исполнением.