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Общество

Великолучанин выплатил 186 тысяч рублей долга, чтобы продать участок

Великолучанин выплатил долг в размере 186 тысяч рублей, чтобы продать участок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области. 

В 2017 году в отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство в отношении жителя Великолукского района о взыскании с него 230 тысяч рублей в пользу кредитной организации. Оплачивать свои долги он не хотел, несмотря на меры принудительного исполнения. В частности, на земельный участок, находящийся в собственности мужчины, был наложен запрет на регистрационные действия.

Должнику потребовалось его продать, но сделать это он мог, только оплатив свой долг в отделе судебных приставов. По состоянию на апрель остаток задолженности составил 186 тысяч рублей, которые он и выплатил в полном объёме. В связи с полной оплатой долга судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о снятии ранее наложенного запрета на земельный участок и окончила исполнительное производство фактическим исполнением.

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