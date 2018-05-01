27 нарушений в области охраны водных биоресурсов выявлены в Псковской области за неделю

18:25, 03 мая 2018, ПАИ

За прошедшую неделю в Псковской области выявлены 27 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства

Сотрудники псковской рыбоохраны оштрафовали нарушителей на 41 тыс. рублей, взыскали 36 тыс. рублей, изъяли 97 кг рыбы, 27 незаконных орудий лова и 2 транспортных средства.

Всего за минувшие 7 дней госинспекторы рыбоохраны Северо-Запада выявили 161 административное правонарушение и наложили штрафов на 289 тыс. 300 рублей.