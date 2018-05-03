Начался творческий конкурс рисунка герба и флага Псковской области

18:24, 03 мая 2018, ПАИ

Дети и подростки Псковской области выразят свое мнение, какими должны быть официальные герб и флаг региона. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственное управление образования Псковской области, 3 мая в регионе стартовал творческий конкурс рисунка на тему «Официальные символы Псковской области. Новое видение».

Работы учеников общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей, художественных школ и студий принимаются до 25 мая в Доме детства и юношества «Радуга». Победителей определят в двух возрастных группах: с 10 до 13 и с 14 до 18 лет.

Учредителями конкурса рисунка являются Государственное управление образования Псковской области и региональный Государственный комитет по культуре.

Отметим, что отбор детских изображений символов Псковской области проходит параллельно с открытым конкурсом официальных символов региона, решение о разработке которых принял врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

С положением о конкурсе рисунка можно познакомиться здесь>>>.