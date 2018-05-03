Бегом за Победой!

21:08, 03 мая 2018, ПАИ

Сегодня, 3 мая, состоялась долгожданная 73-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда», приуроченная к празднованию Дня Победы. Уже больше семи десятилетий традиционный забег объединяет псковичей в преддверии масштабного торжества 9 Мая. Корреспондент Псковского агентства информации не удовольствовался ролью простого зрителя, а принял непосредственное участие в легендарной эстафете.

Впервые Эстафета Победы прошла в далеком уже 1945-м году, когда над Псковом и всей страной воцарилось мирное небо: в тот год по улицам разрушенного войной города впервые пробежали 30 спортсменов. С того момента в майские дни добрая традиция ни разу не прервалась, а лишь набирала обороты и масштабы: на 70-летие Победы в эстафете приняли участие около 4 тысяч человек.

Сегодня торжественная церемония открытия 73-й Эстафеты Победы проходила на территории псковского стадиона «Машиностроитель». Впервые открытие, как и сам забег, снимали радиоуправляемые квадрокоптеры.

Корреспондент ПАИ прошел по беговой дорожке стадиона в составе внушительной парадной колонны участников Эстафеты Победы. К собравшимся с приветственными и напутственными речами обратились ветеран Великой Отечественной войны, почетный гость эстафеты Алексей Шабанов, заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков, глава Пскова Иван Цецерский, врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова и управляющая Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

В своей речи заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков от имени главы региона Михаила Ведерникова и областной администрации поприветствовал участников и пожелал им сил, здоровья и удачи.

Глава Пскова Иван Цецерский в своем выступлении перед участниками эстафеты отметил, что уже 73-й раз псковичи участвуют в ней, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому русского народа, «который победил фашизм в самой страшной войне». «Здесь много молодых, энергичных, веселых людей. За такими, как мы, будущее страны», – сказал Иван Цецерский и пожелал ветеранам долголетия и здоровья.

В свою очередь врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова поблагодарила всех ветеранов за мирную жизнь. «Очень рады видеть вас на очередной эстафете. Желаю ровного асфальта и аккуратности при передаче эстафетной палочки», – обратилась она к участникам.

После поздравительных речей лучшие участники эстафеты под гимн Росси подняли флаг страны и главный судья соревнований командным голосом направил бегунов по маршрутам. Бежали школьники, студенты, депутаты и чиновники, силовики, работников архивов, банков и ресторанов, представители индустрии здорового образа жизни, – всего более 2,5 тысяч человек, более 60 команд!



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



Фото: Сергей Васильев



































































































































































































































































































































































































































































1418-метровый VIP-забег (по количеству дней в Великой Отечественной войне) для чиновников и корпоративных команд, представляющих различные организации и фирмы города, стал уже традиционным. Также в этот раз второй год подряд на маршрут встали семейные команды: родители и дети.

Самой быстрой на VIP-маршруте стала команда Псковского областного Собрания депутатов, второе место завоевала команда муниципалитета, а почетное третье – команда администрации Псковской области.

Среди организаций Пскова «золотым» стал «Сервисный МеталлоЦентр», вторым - Псковское отделение № 8630 ПАО Сбербанк России, а «бронзу» завоевала Псковская таможня.

Самой сильной по итогам семейного забега стала семья Егоровых, вторыми – семья Захаровых, за ними – семья Смирновых.

В абсолютном первенстве по итогам забега по маршруту № 1 первое место среди мужских команд вполне ожидаемо заняла 76-я дивизия ВДВ, 2-е место занял Псковский государственный университет, а 3-е – 25-я отдельная мотострелковая бригада в/ч 29760.

С подробными результатами Эстафеты Победы можно ознакомиться на сайте газеты «Псковская Правда».

Что касается моих личных ощущений, то скажу так: бежалось легко и непринужденно. Соревновательный процесс эстафеты, конечно, присутствовал, но нисколько не препятствовал духу единения и сплоченности среди участников забега. Эстафета также дала понять – надо тренироваться!

В амфитеатре Детского парка победителей наградили медалями и дипломами от газеты «Псковская правда» и призами от партнеров эстафеты. Также участники забега смогли восполнить силы крепким чаем и горячей кашей из полевой кухни в Детском парке. Этой возможностью, кстати, не преминули воспользоваться Иван Цецерский и Николай Цветков с коллегами.

P. S. Значимость Эстафеты Победы для Пскова ярко демонстрирует тот факт, что на нее обратили свое внимание псковские маркетологи. К примеру, расположенное по пути маршрута кафе угощало всех победителей забега вкусной шавермой!

Генеральные партнеры: псковское отделение ПАО Сбербанк; ПАО «Ростелеком» .

Генеральный спонсор - сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская».

Партнеры: сеть магазинов «Улыбка радуги», общество с ограниченной ответственностью «Смартер Про», сервис заказа такси «Везёт», ОАО «Псковский хлебокомбинат», OlimpFood - доставка здорового питания, фитнес-клуб «XPRESS», компания «ЕВРО-ПАК».