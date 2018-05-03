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Общество

Первые в этом году волонтеры побывали в Полистовском заповеднике

Накануне и во время выходных, приуроченных к Дню Весны и Труда, в Полистовском заповеднике побывали первые в этом году волонтеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника. На прошлой неделе состоялась программа по уборке территории и благоустройству, а в выходные заповедник посетили волонтеры-фотографы.

С 24 по 26 апреля волонтеры из числа сотрудников, а также гостья Полистовского заповедника из Псковской области занимались хозяйственными работами. В деревне Гоголево они обустраивали музей деревенского быта: красили мебель, чистили и обновляли другие экспонаты. Большая работа по уборке была проведена на кордоне заповедника в деревне Ручьи, а также в местности Пески, где проходит водный маршрут Полистовского заповедника «От болот до океана».

С 28 апреля по 2 мая Полистовье посетила группа из пяти фотографов-добровольцев и одного художника, которые все эти дни старались запечатлеть весенние красоты заповедных мест. Наибольшее внимание было уделено съемке околоводных птиц, которых лучше всего наблюдать именно в мае – во время пролета и начала гнездового периода.

За время волонтерской программы удалось встретить и снять 5 видов куликов, множество гусеобразных, чаек, несколько видов хищных птиц. Самыми интересными «находками» стали: большие бакланы, лутки, черный коршун, турухтаны, скопа, белая цапля и выпь. Все эти птицы встречаются в Полистовском заповеднике, но редко попадаются на глаза людям.

Кроме того, за время волонтерской программы сфотографировано немало живописных пейзажей верхового болота, зацветающих полистовских растений и других обитателей заповедника, и даже написано несколько картин.

Все волонтеры Полистовского заповедника посетили экскурсии по экологическим маршрутам, знакомящим гостей с различными экосистемами охраняемой территории: верховым болотом, рекой, лесом.

По итогам волонтерской программы для фотографов планируется организовать фотовыставку, приуроченною к Году Добровольца в России.

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