О правилах пожарной безопасности рассказали жителям Пскова

19:47, 03 мая 2018, ПАИ

3 мая сотруднии отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактическое мероприятие по разъяснению требований пожарной безопасности среди жителей улиц С.Перовской, Парковой, Красногорской города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе профилактического мероприятия проведены беседы с населением по мерам пожарной безопасности, проведены противопожарные инструктажи. Распространены листовки по соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период, правилам эксплуатации электрооборудования, а также по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Гражданам напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, доведена обстановка с пожарами на территории города Пскова, основные причины пожаров. Разъяснены меры административной и уголовной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности.