Курсанты Псковского филиала ФСИН приняли участие в митинге, посвященном Михаилу Минину

20:17, 03 мая 2018, ПАИ

В Пскове у мемориальной доски на улице Новоселов, дом 48, где жил ветеран Великой Отечественной войны Михаил Минин, водрузивший 30 апреля 1945 года Знамя Победы над Рейхстагом, состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В мероприятии приняли участие глава города Пскова Иван Цецерский, ветераны войны и Вооруженных сил, представители Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава», воспитанники центра «Патриот», сотрудники и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России.

Собравшиеся вспомнили о подвиге Михаила Минина и возложили цветы к мемориальной доске, установленной в память о почетном гражданине города Пскова.

Напомним, что 30 апреля 1945 года в 22 часа 40 минут пскович Михаил Минин в составе боевой группы Макова одним из первых водрузил Красное Знамя над Рейхстагом. Это произошло за несколько часов до того, как признанные позже официальными знаменосцами Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария установили штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, признанный Знаменем Победы.

Михаил Петрович Минин – коренной пскович. Он родился в деревне Ванино Палкинского района, ушел в ополчение в июле 1941 года. Воевал на Ленинградском фронте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Освобождал города и населенные пункты Псковской области, в том числе Великие Луки, Невель, Пустошку. Воевал на территории Латвии, Польши и Германии. Был ранен, служил разведчиком в артиллерии. Он дошел до Берлина в составе 136-й армейской пушечной артиллерийской бригады 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии в звании сержанта.

В ряду наград героя – два ордена Великой Отечественной войны, орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».

Почетный гражданин Пскова Михаил Минин ушел из жизни 10 января 2008 года.

30 апреля 2010 года на могиле Михаила Минина был установлен и торжественно открыт памятный знак, автором которого стал псковский скульптор Владимир Черненко.